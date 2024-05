2024-05-02 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی داوا لە مارکێت و خاوەن کۆگاکان دەکات شوێنێک تەرخانبکەن بە هەڵگرتنی خواردن و پێداویستییە ماوە بەسەرچووەکان.…

