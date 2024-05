2024-05-02 13:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن رایدەگەیەنێت، کارکردن بەشێوەیەکی چڕ و فراوان لە سەرجەم بڕگەکانی پڕۆژەی رێگای دووسایدی دەربەندیخان-کەلار بەردەوامە.…

