2024-05-02 20:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی کۆیە بڵاویکردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ لەسەر رێگای کۆیە -سماقوڵی نزیک بەنداوەکە، ئۆتۆمیلێک لە جۆری لاندکرۆز بەهۆی خێرایی…

The post لە رووداوێکی هاتوچۆدا ئەفسەرێکی وەزارەتی پێشمەرگە گیانیلەدەستدا و کەسێکی دیکەش برینداربوو appeared first on Esta Media Network.