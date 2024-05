2024-05-02 21:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، بە مەبەستی كەمكردنەوەی ئاستەنگی هاتوچۆ پێشنیازی فراوانكردنی شاڕێی بەردەم پارێزگای سلێمانی ئاڕاستەی سەرۆكایەتیی شارەوانییی…

The post شەقامێكی گرنگی سلێمانی فراواندەكرێت appeared first on Esta Media Network.