2024-05-02 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی خۆپاراستنی تەندروستیی سلێمانی بەدواداچوون بۆ پڕۆژەی ئاوی خواردنەوەی دەربەندیخان دەكات. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی خۆپاراستنی تەندروستیی سلێمانی كە…

