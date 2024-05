2024-05-03 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی لێچوون لە بتڵی كلۆر لە پرۆژەی ئاوی خاس لە قەڵادزێ كارمەندێكی پاسەوانی پرۆژەكە گیانیلەدەستدا و یەكێكی دیكە…

