2024-05-03 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئازاری درێژخایەنی بەشی خوارەوەی پشت هۆكاری كەمئەندامبوونە لە جیهاندا، چونكە كاریگەری لەسەر توانا جەستییەكانی كەسەكان و خەوتن و…

The post تەندروستیی جیهانی: ئازاری درێژخایەنی خوارەوەی پشت هۆكاری سەرەكیی كەمئەندامبوونە appeared first on Esta Media Network.