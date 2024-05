2024-05-03 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران دەڵێت، رۆژنامەنووسان رۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە پاراستنی دیموكراسیەت و ئاگادارکردنەوەی خەڵکدا. قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك…

