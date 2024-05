2024-05-03 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمپانیای دانە غاز رایدەگەیەنێت، بەرهەمهێنانى غاز لە کێڵگەى کۆرمۆر ئاسایی بووەتەوە و رۆژانە گەیشتوەتە بە 500 ملیۆن پێ…

