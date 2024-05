2024-05-03 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەبەغدا لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عیراق کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا…

The post راگەیەندراوی كۆبوونەوەی بافڵ جەلال تاڵەبانی و محەمەد شیاع سودانی appeared first on Esta Media Network.