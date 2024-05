2024-05-03 17:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەنداوی دەربەندیخان هۆشداری دا بە هاوڵاتییان لە زیادبوونی ئاوی رووباری سیروان و داوا دەکات دانیشتووان و هاوڵاتییان…

The post بەڕێوەبەرایەتیی بەنداوی دەربەندیخان بۆ هاوڵاتییان: خۆتان لە رووباری سیروان بەدووربگرن appeared first on Esta Media Network.