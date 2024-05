2024-05-03 17:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاوی بەنداوی دەربەندیخان سەرڕێژیكرد و، ژمارەیەكی زۆری هاوڵاتییانی سنوورەكە روویان لێكردووە و وێنەی یادگاری لەگەڵدا دەگرن. توانای گلدانەوەی…

The post ڤیدیۆ.. بەنداوی دەربەندیخان سەرڕێژیكرد appeared first on Esta Media Network.