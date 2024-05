2024-05-03 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی تۆڕی شاخەوانی وردەکاریی رووداوی گیانلەدەستدانی چوار شاخەوانی گروپێکی شاخەوانیی ئاشکرادەکات. یاسر حەمە ساڵح، ئەندامی ئەنجومەنی تۆڕی…

The post وردەکاریی گیانلەدەستدانی چوار ئەندامی گروپێکی شاخەوانی لە قەرەداغ appeared first on Esta Media Network.