2024-05-03 23:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمەکانی سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی هەستان بە چاککردنی پردی تانجەڕۆ کە یەکێکە لەو پردانەی بەهۆی بارانەوە ئاوێکی زۆر تێیدا…

