2024-05-04 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری گوشتوگوزاری ئیتاڵیا تۆمەتبارە بە ئەنجامدانی ساختەکاری و دەسەڵاتی دادوەری بەدوایدا دەگەڕێت. دەسەڵاتی دادوەریی ئیتاڵیا، دانێلا سانتانش، وەزیری…

