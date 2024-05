2024-05-04 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی قەزای دەربەندیخان دەستگیركردنی كەسێك كە وەك سەرۆك گروپ ناویهێنراوە رەتدەكاتەوە و گومانەكان لەبارەیەوە بە ناڕاست ناودەبات. سلێمان…

