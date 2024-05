2024-05-04 16:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم لە دیداری وەفدێكی سێناتی ئەمریكا رایدەگەیەنێت، هەر هەوڵێک بۆ دواخستنی هەڵبژاردن رەتدەکەینەوە، چونکە دواخستنی…

