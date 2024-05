2024-05-04 21:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی هەولێر دەستگیرکردنی دوو کەسی راگەیاند کە تۆمەتبارن بە هەڕەشەکردن بە بڵاوکردنەوەی وێنەی ژنان. بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر بڵاویکردەوە،…

