2024-05-04 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی کەرکوک دەستگیرکردنی سێ ژنی راگەیاند کە لەناو بازاڕی شارەکە چەندین تاوانی دزیان ئەنجامدابوو. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی کەرکوک بڵاویکردەوە،…

The post لە کەرکوک سێ ژن بە تۆمەتی دزیکردن دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.