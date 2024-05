2024-05-04 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی وانەبێژ رایدەگەیەنێت، وەزیری دارایی عێراق بەڵێنی پێداین هەر كات لیستی ناوی مامۆستایانی وانەبێژیان بەدەست بگات…

The post هەنگاوێكی نوێ بۆ دامەزراندنی مامۆستایانی وانەبێژ دەگیرێتەبەر appeared first on Esta Media Network.