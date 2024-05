2024-05-05 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەندیکای پزیشکانی عێراق هۆشداریی لە گواستنەوەی نەخۆشی ئایدز دا لە رێگای سەنتەرە جوانکارییە بێمۆڵەتەکان و ئەو شوێنانەی تاتۆیان…

