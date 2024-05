2024-05-05 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی بڵاویکردەوە، لە مانگی نیسانی ئەمساڵدا 143 تۆن کاڵا و شمەک و خواردەمەنی لەناوبراون کە شیاوی بەکارهێنان…

The post قائیمقامیەتی سلێمانی: مانگی رابردوو 143 تۆن كاڵا و شمه‌ك و خوارده‌مه‌نی خرپ له‌ناوبراوه‌‌ appeared first on Esta Media Network.