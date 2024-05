2024-05-05 14:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژکاری دارایی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند، ستراتیژی حکومەت هانی هاوڵاتییانیداوە رووبکەنە سیستمی پارەدانی ئەلیکترۆنی و بەکارهێنەرانی ئەو سیستمەش…

The post راوێژکارێکی سەرۆک وەزیرانی عێراق: بەکارهێنانی کارتی پارەدانی ئەلیکترۆنی زیادیکردووە appeared first on Esta Media Network.