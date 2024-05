2024-05-05 20:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نرخی شوێنی وەستاندنی ئۆتۆمبێل لە تەنیشت ڤۆندل پارک کە بەناوبانگترین پارکی سەوزاییە لە ئەمستردامی پایتەختی هۆڵەندا، بە نرخی…

The post لە وڵاتێک نرخی شوێنی وەستاندنی ئۆتۆمبێل گەیشتە نزیکەی نیو ملیۆن یۆرۆ appeared first on Esta Media Network.