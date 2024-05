2024-05-05 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی كۆمەڵگای نێودەوڵەتیی باشماخ بڵاویكردەوە چەند كارمەندێك بەشێوەی گرێبەست دادەمەزرێنن. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی كۆمەڵگای نێودەوڵەتیی باشماخ كە وێنەیەكی…

The post دەرفەتی دامەزراندن راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.