2024-05-05 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی، “بارانبارینی ئەمساڵ هیچ زیانێکی بە گەنم و جۆی جووتیاران نەگەیاندووە”. شاڵاو جەمال، بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی…

