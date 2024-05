2024-05-05 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رووبەڕووبونەوە لەنێوان باندێکی ساختەکردنی پارە و هێزە ئەمنییەکان لە شاری کەرکوک روویدا، ئەندامێکی باندەکە کوژرا و دوانی دیکە…

The post لە کەرکوک رووبەڕووبوونەوە لەنێوان باندێکی ساختەکردنی پارە و پۆلیسدا روویدا appeared first on Esta Media Network.