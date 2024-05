2024-05-06 07:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر درەنگانی شەوی رابردوو رایگەیاند ئاگرەكەی بازاڕی قەیسەریی هەولێر كۆنتڕۆڵكرا. ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە لێدوانێكدا بۆ…

The post ئومێد خۆشناو: ئاگرەكەی بازاڕی قەیسەریی هەولێر كۆنتڕۆڵكرا appeared first on Esta Media Network.