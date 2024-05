2024-05-06 09:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە بە سەردانێکی دوو رۆژە محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق بگاتە ئیتاڵیا و چەندین کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی…

