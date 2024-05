2024-05-06 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پلاتفۆرمی وزەی تایبەتمەند کە بنکەکەی لە واشنتۆنە بڵاویکردەوە، لە مانگی نیسانی 2024دا، هەناردەی نەوتی عێراق بە رێژەی 0.3%…

