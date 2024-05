2024-05-06 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەبەز حەمید قائیمقامی هەولێر رایگەیاند، لە ئاگرەکەی بازاڕی قەیسەری 370 دووکان سووتاون کە دەکاتە نزیکەی %10 ی بازاڕەکە.…

