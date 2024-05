2024-05-06 12:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەبەردەم بینای بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر هەورە بروسکە لە گەنجێکی دا و بریندار بوو. سەرچاوەیەکی ئاگادار بە تۆڕی میدیایی…

