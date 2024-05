2024-05-06 17:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە مانگی رابردوودا 857 منداڵ لە نەخۆشخانەی منداڵبوونی سلێمانی لەدایكبوون. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، مانگی…

