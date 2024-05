2024-05-06 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو دوو منداڵە دووانەیەی بەهۆی گڕگرتنی ماڵەکەیانەوە لە کەرکوک سووتان، هەردوکیان گیانیان لەدەستدا. ئێوارەی رۆژی رابردوو ماڵێک لە…

