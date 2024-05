2024-05-06 20:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ دووشەمە لە ئەنجومەنی وەزیران قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆك وەزیران لەگەڵ فەهمی بورهان سەرۆكی دەستەی گشتیی ناوچە كوردستانییەكان…

