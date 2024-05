2024-05-06 22:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئۆپەراسیۆنەكانی ئاسایش، لە دوو چالاكیدا حەوت تیرۆریستی داعشی دەستگیركرد، كە دووان لە دەستگیركراوەكان پلەی ئەمیریان ھەبووە.…

