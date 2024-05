2024-05-07 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە لێدوانێکدا وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایگەیاند، هەرێم مەرجەکانی عێراقی هەمووی جێبەجێکردووە بۆ ناردنی مووچەی مانگی چواری فەرمانبەرانی…

