2024-05-07 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئەوەی لە دەسەڵاتی ئێمەدایە وەک سەرۆکایەتی هەرێم دیاریکردنی رۆژێک بووە بۆ هەڵبژاردنی…

