2024-05-07 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای مردنی قەڵەوترین پیاوی بەریتانیا کێشەی بەخاکسپاردن یان سوتاندنی تەرمەکەی کێشەی بۆ کەسوکارەکەی دروستکردووە بەهۆی گەورەیی قەبارەیەوە. رۆژنامەی…

