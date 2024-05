2024-05-07 16:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا راستی و دروستی بەندکردنی ئاسۆ محەمەد ئەمین بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتییەکەی پشتراستکردەوە و وردەکارییەکەی ئاشکراکرد.…

The post وردەکاریی بەندکردنی بەڕێوەبەری هاتوچۆی سلێمانی ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.