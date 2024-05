2024-05-07 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم لەبارەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا رایگەیاند، رۆژی پێنجشەممە لەو بارەیەوە کۆبوونەوە ئەنجامدەدرێت و…

The post لەبارەی دابەشکردنی زەوییەوە زانیاریی نوێ ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.