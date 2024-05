2024-05-07 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا لە سەنگەرەكانی پێشمەرگە لە میحوەری كەركوك پێشمەرگەیەك هەورە بروسكە لێیدا و گیانیلەدەستدا. بەپێی زانیارییەكانی تۆڕی…

The post پێشمەرگەیەك هەورە بروسكە لێیدا و گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.