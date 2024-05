2024-05-07 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەشی مۆریتەرینگی بۆردی راگەیاندنی یەكێتی رایدەگەیەنێت، بۆ ماوەی 10 رۆژە میدیای نەوەی نوێ بەناوی سەرۆكەكەیانەوە هەڕەشەی ئەوە دەكات…

The post نەوەی نوێ رێككەوتنی ژێربەژێر لەگەڵ پارتی دەكات appeared first on Esta Media Network.