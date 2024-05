2024-05-07 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رەوەند مەلا مەحمود لێپرسراوی مەڵبەندی كەركوكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە لێدوانێكیدا بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، سەردانەكەی سەرۆك…

