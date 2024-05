2024-05-08 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سامان ئیسماعیل، بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان بە تۆڕی میدیایی ئێستای وت، “دوای هەشت ساڵ بەنداوی دەربەندیخان پڕ بوو و…

The post دوای هەشت ساڵ بەنداوی دەربەندیخان سەرڕێژی کرد appeared first on Esta Media Network.