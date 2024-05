2024-05-08 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی هەرێم، روونکردنەوەیەکی بۆ هاوڵاتییان بڵاوکردووەتەوە بە پشتبەستن بە داتاکانی رێکخراوی تەندروستیی جیهان و دەڵێت، “سەرەڕای ئەوەی…

The post وەزارەتی تەندروستی: بەرزەپەستانی خوێن چارەسەر نەکرێت مەترسیدار دەبێت appeared first on Esta Media Network.