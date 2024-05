2024-05-08 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانکی بازرگانیی عێراق رایدەگەیەنێت، لەسەر بڕیاری دادگای فیدراڵی، بەشداری لە بەبانکیکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دەکات. بانکی بازرگانیی عێراق…

