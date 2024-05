2024-05-08 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رووداوێکی هاتوچۆدا لەسەر رێگای بارزان کەسێک گیانیلەدەستدا و 10 کەسی دیکە برینداربوون. مەتین جەمیل بناڤی، بەرپرسی راگەیاندنی…

The post رووداوێکی هاتوچۆ 11 قوربانی لێکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.