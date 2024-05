2024-05-08 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت، رۆژانە پرسیار و وەڵامی تاقیكردنەوەی نیشتمانیی 9ی بنەڕەتی بڵاودەكاتەوە. لیژنەى باڵاى تاقیکردنەوە گشتییەکانی وەزارەتی…

The post وەزارەتی پەروەردە خوێندكارانی 9ی بنەڕەتی ئاگاداردەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.