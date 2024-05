2024-05-08 18:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم رایگەیاند، پیدرۆ مارتینیس كاتێك لە ساڵی 1987 وەك دیپلۆماتێك لە باڵیۆزخانەی ئیسپانیا…

The post باڵیۆزی ئیسپانیا لە عێراق بەبۆنەی كۆتاییهاتنی ئەركەكەی سەردانی قوباد تاڵەبانی كرد appeared first on Esta Media Network.